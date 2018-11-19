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السيسي يدعو العلماء والأئمة لبذل مزيد من الجهد فى مواجهة التطرف والإرهاب

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:43 م
السيسي يدعو العلماء والأئمة لبذل مزيد من الجهد فى مواجهة التطرف والإرهاب الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يقف كل فرد من أفراد المجتمع أمام مسؤوليته، سواء من حيث أمانة الكلمة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبيان حقيقة الدين الإسلامى السمح، وتفنيد مزاعم من يريدون استغلاله بالباطل بالحجة والبرهان.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته للأمة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، "على كل فرد منا أن يقف أمام مسؤلياته، فكل راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وتأتى فى مقدمة تلك المسؤوليات أمانة الكلمة وواجب تصحيح المفاهيم الخاطئة وبيان حقيقة ديننا السمح وتفنيد مزاعم من يريدون استغلاله بالباطل بالحجة والبرهان.

وتابع الرئيس قائلا:" لا شك أن بناء الانسان وتنوير العقول وتكوين الشخصية على أسس سليمة محور أساسى فى أية جهود للتقدم وتنمية المجتمعات وهو ما وضعته الدولة هدفا استراتيجيا فى الفترة الحالية، مضيفا: " إننى أدعو علماؤنا وأئمتنا ومثقفينا إلى بذل المزيد من الجهد فى دورهم التنويرى، دعونا نستدعى القيم الفاضلة والتى حث عليها والاسلام ونبينا محمد والتى تنادى بالعمل والبناء والاتقان لنواجه بها أولئك الذين يدعون الى التطرف والارهاب.

 


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