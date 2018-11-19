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السويدى إليكتريك: تراجع إيرادات الشركة إلى 30.3 مليار جنيه خلال 9 شهور

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:36 ص
السويدى إليكتريك: تراجع إيرادات الشركة إلى 30.3 مليار جنيه خلال 9 شهور المهندس أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك
كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة السويدى إليكتريك،عن قوائمها المالية المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 وتراجع حجم الإيرادات من 30.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 32.11 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، كما تراجعت أرباح الشركة من 3.57 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 4.6 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 23% على أساس سنوى.
 
وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، تراجعت أرباح الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.57 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، عن توقيعها قرضاً مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 7 ملايين دولار، ويهدف إلى تمويل المزرعة لشراء المعدات والآلات والأبقار.
 
وفى شأن آخر أعلنت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، أن شركة رولاكو أى جى بى للاستثمار اشترت 20.5 مليون سهم فى أسهم رأسمال بنك كريدى أجريكول بنحو 6.61%، بقيمة 858.3 مليون جنيه، بواقع 41.87 جنيه للسهم.
 
وقالت فاروس فى بيان منفصل، إن العميل على بن حسن بن على دايخ خفض حصته فى بنك كريدى أجريكول من 6.61% إلى 0.01%.
 

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