السلطات السودانية تحرر 84 رهينة احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر

الخرطوم /أ ش أ/

تمكنت أجهزة الأمن بالسودان، من تحرير 84 رهينة من دولة إريتريا بينهم 51 فتاة، كانوا محتجزين فى قبضة عصابة للإتجار بالبشر بولاية كسلا.

وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا العميد علم الدين مشي، إن معلومات دقيقة وردت للأجهزة المختصة، قامت على إثرها القوة بالتحرك صوب الموقع المحدد بغابة كراى درير بمحلية ريفى (غربى كسلا) وطوقت المنطقة، لافتًا إلى أن القوة اشتبكت مع الخاطفين وتمكنت من السيطرة على الوضع وإلقاء القبض على 10 من المتهمين وتحرير الرهائن.

وأشار العميد علم الدين، إلى أن الرهائن المحررين جميعهم من دولة إريتريا، ولا تتجاوز أعمارهم 30 عامًا وكانوا فى حالة إنسانية مزرية، حيث تعرضوا لتعذيب وانتهاكات بالغة، وكانوا محتجزين لحين دفع ذويهم فدية مالية.

من جانبه، ثمن والى كسلا بالإنابة عبد الله آدم عباس، جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، قائلًا إن هذه العملية تؤكد تماسك القوات المشتركة ويقظتها فى حماية الولاية، مشيدًا بعملية التحرير التى تمت بدون أى خسائر، وأنها تعد رسالة قوية للمجتمع الدولى ليشهد على تعاون السودان فى محاربة ظاهرة الإتجار بالبشر.

وطالب عباس، المجتمع الدولى بالاضطلاع بدوره فى تقديم الدعم اللوجستى لحكومة السودان وولاية كسلا لجهودهما المستمرة فى التصدى لمحاربة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.