السجن 15 سنة لعامل قتل شخصا بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم " اسماعيل.أ" عامل بالسجن 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "جرجس.ن" بسبب خلافات بينهما حيث حدثت مشاجرة بين الطرفين اخرج المتهم خلالها سلاحا وأطلق النار على المجنى عليه فتوفى فى الحال بدائرة مركز المنشاة .

ترجع أحداث القضية الى عام 2017 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق نارى وتم نقله الى المستشفى للعلاج ولكنه توفى فور وصوله ، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه وحدثت بينهما مشاجرة، قام خلالها المتهم بإخراج سلاح نارى وأطلق النار على المجنى عليه فسقط غارقا فى دمائه وتم نقله الى المستشفى ولكنه توفى فور وصوله .

وبعد تقنين الاجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .