video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 15 سنة لعامل قتل شخصا بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:07 م
السجن 15 سنة لعامل قتل شخصا بسبب خلافات بينهما فى سوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم " اسماعيل.أ" عامل بالسجن 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "جرجس.ن" بسبب خلافات بينهما حيث حدثت مشاجرة بين الطرفين اخرج المتهم خلالها سلاحا وأطلق النار على المجنى عليه فتوفى فى الحال بدائرة مركز المنشاة .

ترجع أحداث القضية الى عام 2017 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق نارى وتم نقله الى المستشفى للعلاج ولكنه توفى فور وصوله ، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه وحدثت بينهما مشاجرة، قام خلالها المتهم بإخراج سلاح نارى وأطلق النار على المجنى عليه فسقط غارقا فى دمائه وتم نقله الى المستشفى ولكنه توفى فور وصوله .

وبعد تقنين الاجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة أوراق عاطلين للمفتى لاتهامهما بسرقة التكاتك وقتل أصحابها بسوهاج

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جنايات سوهاج




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة