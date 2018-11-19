الرى تطلق حملة لرفع الوعى المائى لطلاب المدارس بالقاهرة الكبرى

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى حملاتها لنشر الوعى المائى لمختلف فئات المجتمع من خلال العديد من المنابر " الأوقاف والأزهر والكنيسة والمدارس.

أكد الدكتور يسرى خفاجى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه تم البدء فى حملة لت عية طلاب مدارس القاهرة الكبرى بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة ممثلة فى مركز ثقافة الطفل ندوة توعية مائية بمدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية بنات حول "كيفية مواجهة السلوكيات الخاطئة تجاه المياه" لـ 50 من طالبات صفوف المرحلة الإعدادية.

وأضاف خفاجى أن الندوة تضمنت تعريف الطلاب بأهمية المياه فى حياتنا وضرورة الحفاظ عليها من التلوث وعدم الإسراف فى استخدامها من منظور اخلاقى ودينى كذلك التعريف بمصادر الموارد المائية فى مصر ومنابع النيل ودول حوض النيل الى جانب كيفية تغيير عدد من السلوكيات الخاطئة تجاه المياه كما تضمن اليوم التثقيفى مشاركة الطلاب بمسابقة عبارة عن أسئلة حول المياه تم خلالها توزيع جوائز عينية تتضمن رسومات وقصص تهدف إلى تدعيم فكر الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها.