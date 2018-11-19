الرئيس العراقى ينفى قيامه بوساطة بين إيران والسعودية

كتب : أحمد جمعة

نفى المكتب الاعلامى لرئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الاثنين، الأنباء التى تداولتها وسائل إعلام خليجية بشأن عرض إيران للتفاوض مع المملكة العربية السعودية عبر قنوات عراقية.

وأكدت الرئاسة العراقية فى بيان صحفى أن "ما نشرته وسائل اعلام خليجية على لسان مصدر غير رسمى حول وجود وساطة عراقية بين ايران والسعودية غير صحيح"، موضحة أن العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لضرورة تجنب تداعيات الصراع في المنطقة، لأن العراق نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربى والإقليمى.

وشددت الرئاسة العراقية على ضرورة "أخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة، وما يتفق مع المواثيق المهنية للإعلام".