التنظيم والإدارة يبحث مع دار الكتب و"الأعلى للثقافة" تحديث الهياكل التنظيمية

ناقش الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع الدكتور هشام عزمى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، طلب الهيئة تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية لها وكذلك إعداد لائحة الموارد البشرية للهيئة، وتم الاتفاق على عقد جلسات مكثفة بين قيادات الجهاز والهيئة، لمناقشة المقترحات وإبداء الرأى بشأنها .

كما بحث الدكتور صالح الشيخ مع الدكتور سعيد المصرى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، طلب المجلس تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية له أيضًا، وتم الاتفاق على تنسيق التعاون فى هذا الملف والاستفادة من خبرات الجهاز فى هذا الصدد.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز لديه من الخبرات التى تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تحديث واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية فى أقل وقت ممكن، وهو ما نفذه بالفعل مع عدد من مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة.

وأكد رئيس الجهاز، على أنه خلال تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأى من مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة بشكل عام، يتم مراعاة قرار المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1146 لسنة 2018، بشأن استحداث بعضن التقسيمات التنظيمية فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وهى التخطيط الاستراتيجى والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، الدعم التشريعى إلى جانب نظم المعلومات.