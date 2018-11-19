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التصديرى للسلع الهندسية ينظم بعثة تجارية لإثويبا بمشاركة 5 قطاعات صناعية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:05 م
التصديرى للسلع الهندسية ينظم بعثة تجارية لإثويبا بمشاركة 5 قطاعات صناعية المجلس التصديرى للسلع الهندسية
كتب إسلام سعيد
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ينظم المجلس التصديرى للسلع الهندسية فى الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، بعثة تجارية لإثيوبيا بمشاركة 15 شركة مصرية فى  5 قطاعات هى  " الصناعات الكهربائية  – مكونات سيارات – الآلات ومعدات – تشكيل معادن – الالات زراعية".

وكشف المجلس فى بيان له، عن لقاءات ثنائية لأكثر من 100  شركة من الشركات الإثيوبية المهتمة بالقطاعات، على هامش الزيارة.

تأتى الزيارة برعاية وحضور ممثل لوزارة الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع جمعية المصدرين وبالتعاون مع  بنك مصر والذى يوفر الحلول  التمويلية للشركات المصرية والإثيوبية.

وأضاف المجلس، أن البعثة تستهدف التأكيد على خطة وزارة التجارة والصناعة والخاصة بتنمية الصادرات المصرية وتعزيز التواجد المصرى فى إفريقيا، وتساهم فى ربط الصناع المصريين مع نظرائهم الإثيوبين خلال الفترة القيلة المقبلة.


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