استمرار إخلاء سبيل 10 بتدابير احترازية بعد تجمهرهم بـ"أحداث المترو"

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، استمرار إخلاء سبيل 10 متهمين بتدابير احترازية فى اتهامهم بالتحريض والاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرا.

وواجهت النيابة المتهم الأساسى في القضية بتحريات الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتى كشفت عن ارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات

وألقى القبض علي المتهم وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، وذلك لتحريضه واشتراكه على أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك فى أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.