ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا لـ 80 قتيلا

واشنطن (أ ش أ)

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية ليصل إلى 80 قتيلا على الأقل، فيما لايزال 993 شخصا فى عداد المفقودين.

ونقلت شبكة (سى أن إن) الأمريكية اليوم الاثنين، عن رئيس شرطة مقاطعة بوت كورى هونى قوله: "إن حجم حرائق الغابات غير مسبوق، وكبد الولاية خسائر هائلة".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد ألقى أمس باللوم على إدارة الغابات فى التسبب بالحرائق التى تشهدها ولاية كاليفورنيا وخروجها عن السيطرة، وقال فى تصريح: "لم يكن أحد يظن أن هذا سيحدث، هذا أمر محزن للغاية".