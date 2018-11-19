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إيران تقول إنها متفائلة بقدرة أوروبا على إنقاذ الاتفاق النووى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:24 ص
إيران تقول إنها متفائلة بقدرة أوروبا على إنقاذ الاتفاق النووى بهرام قاسمى
رويترز
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قال بهرام قاسمى، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن إيران لا تزال متفائلة بأن أوروبا قادرة على إنقاذ الاتفاق النووة الذى أبرمته عام 2015 مع ست قوى دولية على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة.

وقال قاسمى، فى مؤتمر صحفى أسبوعى نقله التلفزيون الرسمى على الهواء مباشرة "هناك بعض المسائل الغامضة تتعلق بتطبيق آلية الاتحاد الأوروبى لحماية التجارة مع إيران من العقوبات الأمريكية... لكننا لا نزال متفائلين بأن الأوروبيين قادرون على حماية الاتفاق".

ويحاول بقية الموقعين على الاتفاق انقاذه منذ مايو عندما انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق. وأعادت الولايات المتحدة فى وقت سابق هذا الشهر أيضا فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والمصارف والنقل فى إيران.

 

 


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