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إحالة 17 مسئولا بالدقهلية للتحقيق لتقاعسهم عن إزالة التعديات على أراضى الدولة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:28 ص
إحالة 17 مسئولا بالدقهلية للتحقيق لتقاعسهم عن إزالة التعديات على أراضى الدولة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن عام 2019 سيشهد انطلاقة كبرى فى عدد من المشروعات الجديدة فى المحافظة، وقال بدأنا فى الإعداد لهذه المشروعات بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات مراكز ومدن وقرى المحافظة.
 
جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الصحفيين من أبناء الدقهلية، وأضاف، نعمل على خدمة أبناء الدقهلية بدون وسيط أو تمييز وأن الجميع أمامنا سواء، وقال أن بابه مفتوح للجميع دون وسطاء بقدر ما يسمح به الوقت وطبيعة المهام التي نقوم بها. 
وقال شاروبيم، أن هناك عدد كبير من المشروعات التي لم يتم تنفيذها رغم البدء في إقامتها منذ التسعينيات وأن عدم تنفيذها أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفتها ورغم الظروف الإقتصادية التي نعاني منها جميعا إلا أننا مصممون على استكمالها لأنها تخدم أبناء الدقهلية وفي حالة الانتهاء منها ستؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 
 
وقال شاروبيم إنه أعطي ملف النظافة أهمية كبيرة منذ قدومه باعتبار أن وجود قمامة في الشوارع هو مصدر استياء للمواطنين، وقال أن منطومة النظافة الجديدة التي بدأنا بها بشكل تدريجي بالمنصورة بدأ المواطن في جني ثمارها ونحن نقوم بتعديل هذه المنظومة في حالة وجود أي ملاحظات عليها من المواطنين تمهيدا لتعميمها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة. 
 
وأكد المحافظ أنه سيحاسب رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى الذين لا يؤدون أعمالهم بما يرضي المواطنين والذين لا ينفذون الإزالات على الوجه الأكمل، وقال، طلبت منهم إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من البداية وأي متقاعس عن تنفيذ ما طلبته سيتم إحالته للتحقيق فورا وبالفعل تم تحويل 17 مسئولاً للتحقيق، وأضاف أننا لن نتهاون في رد أراضي الدولة المعتدى عليها ولن نفرط في متر واحد وعلى المواطنين أن يساعدوننا بإيجابية في وقف التعديات والاستيلاء على أراضي الدولة.
 
 

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