أعضاء بمجلس الشيوخ يقدمون طعنا ضد ترامب بعد تعيينه ويتيكر وزيرا للعدل بالإنابة

أ ف ب

قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين طعنا فى تعيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لماثيو ويتيكر وزيرا للعدل بالإنابة.

ووسط مخاوف من أن يكون اختيار ويتيكر يهدف إلى حماية ترامب من التحقيق الذى يجريه روبرت مولر فى التدخل الروسى فى الانتخابات الأميركية، قال أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة أن الرئيس انتهك الدستور بتعيين ويتيكر على رأس وزارة العدل دون الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لهذا التعيين.

وقالوا للمحكمة الفدرالية فى واشنطن "لم يعط مجلس الشيوخ موافقته على تعيين ويتيكر فى أى منصب فى الحكومة الفدرالية ناهيك عن أعلى منصب فى وزارة العدل".

وأضافوا أن "المطلب الدستورى بأن لا يتم تعيين مسؤولين بارزين فى الحكومة الفدرالية دون توصية وموافقة مجلس الشيوخ .. تم تبنيه من قبل مؤسسى الأمة ليشكل رقابة مهمة على سلطات الرئيس".

واتهم أحدهم وهو السناتور شيلدون وايتهاوس ترامب بتعيين "تابعه" لتقويض تحقيق مولر.

وكان ترامب عين المدعى السابق والمعلق التلفزيونى ويتيكر فى منصب وزير العدل بالإنابة فى السابع من نوفمبر بعد أن أجبر الوزير السابق جيف سيشنز على الاستقالة.