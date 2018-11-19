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أسامة هيكل: قنوات الدجل والشعوذة لا علاقة لها بمدينة الإنتاج ويجب مقاومتها

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:24 م
أسامة هيكل: قنوات الدجل والشعوذة لا علاقة لها بمدينة الإنتاج ويجب مقاومتها النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب
كتب أيمن رمضان
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قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن القنوات التى تعرض حالات السحر والدجل والشعوذة لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وليس لها علاقة بالقمر المصرى، بل أنها تبث من خلال أقمار أخرى ولكنها تدور فى نفس فلك ومدار القمر المصرى، وهذا هو السبب وراء ظهورها بقائمة القنوات المصرية.

 

وأضاف "هيكل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، قائلاً:" هذه القنوات ليس لها علاقة بمدينة الإنتاج الإعلامى ولا ليها علاقة بالنايل سات كله.. والإعلانات التى تبثها مسيئة جداً وممكن تضر بصحة الإنسان".

 

وشدد رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، على أن الحل الأمنى أفضل من القانونى، وتابع:"لا تستطيع إغلاق أى قناة إلا بحكم قضائى.. تانى يوم بتفتح باسم وشكل تانى..ولكن علينا اتباع الحل الأمنى من خلال تتبع أرقام هذه القنوات التى تضعها من أجل بيع المنتجات الضارة التى يعلنون لها..وهذا يعمل على تجفيف منابع تمويل وربح هذه القنوات".


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قنوات الدجل

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مدينة الانتاج

القمر المصرى




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