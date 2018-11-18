8 ديسمبر النظر فى قضية تعدى مزارع ووالده بسكين على موظف كهرباء بنها

كتب نيفين طه

قرر المستشار المحامى العام لنيابات شمال بنها، إحالة واقعة تعدى مزارع ووالده على موظف بكهرباء مركز بنها بالسكين وإصابته بجرح فى يده فى القضية المقيدة برقم 26822 لسنة 2018 إلى محكمة الجنح وتحدد جلسة 8 ديسمبر المقبل لنظر القضية.

ترجع أحداث الواقعة بعد تلقى اللواء حسين جندية مأمور مركز بنها بلاغا من المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة كهرباء جنوب الدلتا للتوزيع، بإصابة الموظف طارق عبد النبى أحمد نتيجة تعدى مزارع ووالده عليه بسكين أثناء مهمة عمل.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم احمد كمال ابو العز رئيس مباحث مركز بنها وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المجنى عليه بإجراء عملية زرع أعمدة جهد منخفض فى قرية بتمدة مركز بنها أعترض المواطن إبراهيم خليل على فريق العمل وحاول منع زرع الأعمدة فتدخل ابنه ويدعى خليل إبراهيم وقام بالتعدى بسكين على الموظف المذكور وأصابه فى يده، إحيلت الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

من ناحية أخرى قرر المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب الدلتا للتوزيع مكافاة الموظف المصاب الذى توجه بالشكر لقيادات الشركة ورئيس مجلس الإدارة بالشكر لما بذلوه من جهد وتحركات لحفظ حقه وتحريك الدعوى القضائية ضد المتهمين ورعايته صحيا خلال فترة العلاج من الإصابة التى تلقاها أثناء أداء مهام وظيفته.