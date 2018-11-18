video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

5 سنوات على استشهاد المقدم محمد مبروك.. والحرب على الإرهاب مستمرة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:47 م
5 سنوات على استشهاد المقدم محمد مبروك.. والحرب على الإرهاب مستمرة المقدم محمد مبروك-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

5 سنوات مرت على استشهاد البطل "المقدم محمد مبروك" ضابط الأمن الوطنى، الذى اغتالته يد الإرهاب، قبل 5 سنوات وتحديدا يوم 18 نوفمبر 2013، أثناء مروره بالسيارة التى يستقلها بشارع نجاتى فى مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه مما أدى إلى استشهاده.

 

استشهاد البطل "محمد مبروك"، والمحاولات التى لم تتوقف من قبل جماعة الإخوان لاستهداف رجال الشرطة عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان، يؤكد على مدى كره هذه الجماعة لرجال الأمن، الذين انحاوزا للشعب المصرى فى 30 يونيو، وتصدوا لعنف الجماعة فى سبيل عدم سقوط ضحايا من المواطنين.

 

المقدم محمد مبروك، بحسب شهادات المقربين له، كان من اكفأ الضباط فى عمله، ورات الجماعة الارهابية أن التخلص منه أمراً ضرورياً فى ظل الضربات الأمنية التى حققتها أجهزة الأمن ضد هذه الجماعات الارهابية.

 

اغتيال "مبروك" لم يأت من المرة الأولى، فقد سبق واقعة الاستشهاد محاولتين فاشلتين ـ وفقاً للتحقيقات ـ التى تشير إلى أن المتهم محمد على عفيفى بدوى ناصف، مؤسس تنظيم أنصار بيت المقدس خارج نطاق محافظة سيناء ومدن القناة، ومحمد بكرى محمد هارون، اجتمعوا مع باقى المتهمين المنفذين لعملية الاغتيال، وهم أشرف على حسنين، وعمرو محمد مصطفى عبد الحميد، ووسام مصطفى سيد، وأحمد عزت شعبان، رجل أعمال ومدير إحدى الشركات، وأحد ممولى التنظيم، وأنس إبراهيم، اتفقوا على قتل المجنى عليه.

 

وقالت التحقيقات إنهم وضعوا مخططًا حدد دور كل منهم، فأعدوا لهذا الغرض سيارات وأسلحة نارية وبنادق آلية، وتنفيذًا لذلك انطلقوا حيث مسكن المجنى عليه، وتواجد أمامه المتهمون أشرف على حسانين، وعمرو حسنين مصطفى، ووسام مصطفى سيد، وفور مشاهدتهم للشهيد متوجهًا إلى سيارته لاستقلالها للمغادرة، هاتفوا المتهمين محمد على عفيفى، ومحمد بكرى هارون، والمتوقفين الكامنين على مقربةِ من مسكنه بسيارةِ قادها المتهمُ بكرى هارون؛ فتتبعوه حتى حاذوا سيارته، وما أن ظفروا به أمطره المتهمون بوابلٍ من الأعيرةِ الناريةِ قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.

 

وأوضحت التحقيقات، أن الإصابات هى عبارة عن 26 طلقة نارية فى الجزء العلوى للشهيد، عبارة عن 17 طلقة فى الوجه فقط بينهم 4 بالفم والباقى بالصدر والرقبة وفروا هاربين.

 

وكشفت التحقيقات، أن تنظيم أنصار بيت المقدس سبق وحاول اغتيال الشهيد محمد مبروك، مرتين سابقتين، وباءت المحاولتان بالفشل.

 

دماء المقدم محمد مبروك وغيره من الشهداء الأبرار لم تذهب سدى، فقد ثأر زملائه له، فلم يفلت أحد من العدالة، ولا تتوقف ضربات وزارة الداخلية الناجحة ضد الإرهاب، لتؤكد أن العيون الساهرة بالمرصاد، لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

 

محمد مبروك، كان أحد ضباط رجال الشرطة الذين يعملون ليل نهار، لا يزعجهم رصاص الإرهاب، ولا يبالون الموت، يعملون لساعات طويلة فى مكاتبهم وخارجها، لا تعرف أسرهم عنهم شىء لأيام طويلة، فهم مشغولون دوماً بحماية الوطن، يسهرون الليالى الطويلة من أجل أن ننام جميعاً ـ أنا وأنت ـ فى سلام وأمان، يبحثون دوما عن الرتبة الأعلى والأغلى فى جهاز الشرطة، وهى رتبة "شهيد".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالفيديو.. عبد الرحيم على يحبس دموعه ويروى قصة استشهاد المقدم "محمد مبروك"

شاهد بـ"تنظيم بيت المقدس": سمعت صوت إطلاق نار على المقدم محمد مبروك

المقدم محمد مبروك

محمد مبروك

الامن الوطني

اغتيال محمد مبروك




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة