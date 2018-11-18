22 مفقودا بعد غرق قارب للهجرة قبالة سواحل المغرب

أ ف ب

فقد 22 شخصا لم تعرف حتى الان جنسياتهم في حين نجا 3 مغاربة بعد أن تمكنوا من الوصول الى الشاطىء سباحة، وذلك بعد انقلاب قارب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل تيزنيت جنوب المغرب، بحسب ما اودرت وكالة الانباء المغربية الرسمية الاحد.

ويبدو أن القارب التقليدي الصنع كان متوجها نحو جزر الكناري الاسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي على بعد حوالي 100 كيلومتر عن السواحل الجنوبية للمغرب.

وكانت هذه الطريق من الممرات الرئيسية للهجرة غير النظامية أواسط سنوات 2000.

وأشعر الناجون الثلاثة الذين نقلوا إلى المستشفى بمدينة تيزنيت السلطات المغربية بالحادث، وفتح تحقي لكشف ملابسات تنظيم هذه العملية، بينما ما يزال البحث جاريا عن المفقودين.

ويعد شمال المغرب تقليديا المنفذ الرئيسي لعبور للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا انطلاقا من سواحله المتوسطية، أو عبر تسلق السياج الشائك العملاق الذي يفصل حدوده البرية عن جيبي سبتة ومليلية الاسبانين. كما يحاول مزيد من المغاربة الوصول إلى أوروبا عبر هذا المنفذ الشمالي.