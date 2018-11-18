video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

22 مفقودا بعد غرق قارب للهجرة قبالة سواحل المغرب

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:00 م
22 مفقودا بعد غرق قارب للهجرة قبالة سواحل المغرب
أ ف ب
إضافة تعليق

 فقد 22 شخصا لم تعرف حتى الان جنسياتهم في حين نجا 3 مغاربة بعد أن تمكنوا من الوصول الى الشاطىء سباحة، وذلك بعد انقلاب قارب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل تيزنيت جنوب المغرب، بحسب ما اودرت وكالة الانباء المغربية الرسمية الاحد.

ويبدو أن القارب التقليدي الصنع كان متوجها نحو جزر الكناري الاسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي على بعد حوالي 100 كيلومتر عن السواحل الجنوبية للمغرب.

وكانت هذه الطريق من الممرات الرئيسية للهجرة غير النظامية أواسط سنوات 2000.

وأشعر الناجون الثلاثة الذين نقلوا إلى المستشفى بمدينة تيزنيت السلطات المغربية بالحادث، وفتح تحقي لكشف ملابسات تنظيم هذه العملية، بينما ما يزال البحث جاريا عن المفقودين.

ويعد شمال المغرب تقليديا المنفذ الرئيسي لعبور للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا انطلاقا من سواحله المتوسطية، أو عبر تسلق السياج الشائك العملاق الذي يفصل حدوده البرية عن جيبي سبتة ومليلية الاسبانين. كما يحاول مزيد من المغاربة الوصول إلى أوروبا عبر هذا المنفذ الشمالي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الفرنسى والملك محمد السادس يدشنان أول قطار فائق السرعة فى المغرب

إفريقيا

المغرب

اسبانيا




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة