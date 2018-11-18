وصول 2500 مهاجر من دول أمريكا الوسطى إلى شمال غربى المكسيك

مكسيكو سيتى /أ ش أ/

وصل أكثر من 2500 مهاجر من دول أمريكا الوسطى إلى مدينة تيخوانا شمال غربى المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع العدد إلى أكثر من 5 آلاف مهاجر .

وذكرت قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية اليوم (الأحد) ، أن المهاجرين وقفوا فى طوابير طويلة عند المعبر الحدودى لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبى اللجوء ، ويريد هؤلاء دخول الولايات المتحدة ، رغم نشر الإدارة الأمريكية أكثر من 5 آلاف جندى على الحدود لمنع أى تسلل المهاجرين .

وكانت السلطات المكسيكية قد منحت أكثر من 2600 تصريح عمل للمهاجرين بهدف الإقامة فى المكسيك. لكن معظم المهاجرين يريدون الوصول إلى الولايات المتحدة على أمل الحصول على المزيد من فرص العمل وأجور أعلى ، وفرصة لم شملهم مع أقاربهم هناك.

يشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، ويحولون جنسياتهم ويطلبون اللجوء.