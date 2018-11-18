وزير القوى العاملة يزور جامعة المنصورة لتوقيع بروتوكولات تعاون

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بمكتبة، على هامش زيارة الوزير إلى محافظة الدقهلية، لتوقيع عدد من البروتوكولات التعاونية مع عدد من الجامعات الخاصة،

واشار القائم بأعمال رئيس الجامعة أن جامعة المنصورة تتبنى فكرة إقامة الطلاب عدد من المشروعات الصغيرة، ويتم المنافسة فيما بينهما بعمل لقاءات فى النهاية لبحث مشروع كل طالب، وهو ما يجد إقبال كبير من الطلبة والجامعة تدعم هذة المشروعات والأفكار

كما أنه يتم عمل محاضرات للطلاب من قبل أساتذة كبار لتوسيع أفكار الطلاب والبحث فى المشروعات الخاصة بدلا من البحث عن الوظائف الحكومية