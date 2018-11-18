وزير الداخلية الأسبق يعزى أسرة الفقيد: ساطع النعمانى قدم روحه فداء لمصر

قدم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق واجب العزاء لأسرة الشهيد العميد ساطع النعماني، وذلك داخل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وقال اللواء محمد إبراهيم للأسرة إن الشهيد ساطع النعماني ضرب أروع مثال في البطولة والفداء، والصبر علي الابتلاء، ورحلة علاجه من 2013 وحتى استشهاده خير دليل على ذلك.

وأكد أنه هناك فارقا كبيرا بين من قدم روحه فداءاً لمصر ومن تآمر لإسقاطها.

وأضاف أن الشهيد حافظ علي الوعد والعهد وخرج من قسم شرطة بولاق الدكرور مدافعاً عن أرواح الأبرياء من المدنيين فور تلقي القسم نبأ الاشتباكات بمنطقة بين السريات، كما كان يحاول إبعاد الأهالي عن موقع الحدث، ونقلهم لشوارع جانبية آمنة، إلا أنه تلقي رصاص الغدر بالوجه ليفقد بصره ويصاب ويخضع لعلاج منذ ذلك التوقيت.

الجدير بالذكر أن اللواء محمد إبراهيم كان وزيراً للداخلية وقت إندلاع أحداث بين السرايات التي أصيب فيها الشهيد ساطع النعماني ، وفور الحادث وافق اللواء محمد إبراهيم علي طلب شقيقة الشهيد بسفره للخارج للعلاج، كما تابع وزير الداخلية الأسبق إجراءات السفر ورحله العلاج، ووجه بتوفير كافه أوجه الدعم للعميد ساطع وأسرته الذين قاموا بمرافقته خلال رحلة علاجه.