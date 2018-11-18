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وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:52 م
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية
أبو ظبي - حازم حسين
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استقبل سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، في قصره بأبو ظبي ظهر اليوم الأحد، المعلم الإنساني وسفير السلام شري شري رافي شنكر، أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية.
 
شهدت الزيارة جلسة حوارية جمعت الوزير الإماراتي بالزعيم الهندوسي، تبادلا خلالها الهدايا والورود، وقلّد رافي شنكر الشيخ نهيان بن مبارك وشاحا مطرزا بعبارات تدعو إلى السلام، أعقبها التقاط الصور التذكارية للوزير مع الوفد الهندوسي ومجموعة الإعلاميين.
وأقام وزير التسامح الإماراتي مأدبة غداء على شرف الزعيم الروحي الهندوسي، بحضور الوفد المرافق لسفير السلام شري شري رافي شنكر، وعدد من الإعلاميين من مصر والأردن والسعودية والهند والصين.
 
كان المعلم الإنساني وسفير السلام رافي شنكر قد زار إمارة الفجيرة خلال الأيام الماضية، وشارك في احتفالات اليوم العالمي للتسامح.
يُذكر أن إمارة أبو ظبي تستعد لانطلاق فعاليات ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات، صباح غد الاثنين، الذي تنظمه وزارة الداخلية الإماراتية تحت عنوان «كرامة الطفل في العالم الرقمي»، وتمتد فعالياته حتى مساء بعد غد الثلاثاء، بحضور 23 قيادة يمثلون 7 عقائد دينية وروحية كبرى، أبرزهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من قيادات الطوائف المسيحية والهندوس والسيخ والبوذيين والبهائيين.
 
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (1)
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (1)

وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (2)
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (2)

وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (3)
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (3)

وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (4)
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (4)

وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (5)
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (5)

وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (6)
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (6)

وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (7)
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (7)

وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (8)
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (8)

وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (9)
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (9)

وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (10)
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (10)

وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (11)
وزير التسامح الإماراتي يقيم مأدبة غداء على شرف أحد أبرز القيادات الروحية الهندوسية (11)

 


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وزير التسامح الاماراتي

نهيان بن مبارك ال نهيان

سفير السلام رافي شنكر

شري شري رافي شنكر

زعيم هندوسي في الامارات

ملتقى تحالف الاديان




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