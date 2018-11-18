وزير التجارة والصناعة يبحث مع شركة تركية توسيع استثماراتها فى السوق المصرى

كتب – إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على دعم ومساندة كافة الاستثمارات الأجنبية المتواجدة فى مصر والتى تسهم فى إنتاج منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.

وقال الوزير إن السوق المصرى سوق منفتح وكبير وهو ما جعله قبلة للاستثمارات الأجنبية والتى تسعى للاستفادة من كافة المقومات والإمكانات التى يمتلكها السوق المصرى وبصفة خاصة منظومة الاتفاقات التجارية التى ترتبط بها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح الوصول لحوالى 2 مليار نسمه.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد شركة باشا بختشه التركية العاملة فى مجال إنتاج الزجاج المسطح، حيث ضم الوفد السيد سيميل توكل رئيس مجلس إدارة الشركة وأحمد كرمان نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأشار نصار إلى أن مصر تعتبر محور لوجيستى محورى بأسواق منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وقارة أفريقيا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء مراكز لوجستية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية بقارة افريقيا كما تقوم بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة بدول القارة للقيام بدور فاعل فى تسويق والترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية.

وقال الوزير إن الشركة تعمل فى مجال تصنيع مسطحات الزجاج ولديها مصنعاً بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، وتعتزم الشركة ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خلال العام المقبل بقيمة 20 مليون دولار، لافتا إلى أن الشركة تدرس أيضاً إقامة توسعات خلال المرحلة المقبلة من خلالً إنشاء فرن جديد باستثمارات تصل إلى 60 مليون دولار.

ومن جانبه أشار سيميل توكل رئيس مجلس إدارة شركة باشا بختشه التركية إلى حرص الشركة على توسيع استثماراتها فى مصر والاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة بالسوق المصرى، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك مصانع فى العديد من دول العالم وتقوم بتصدير منتجاتها لأسواق 140 دولة كما تمتلك الشركة 50 محلاً للتجزئة بتركيا واليونان وإيطاليا وروسيا وعدد كبير من دول العالم.

وأضاف إن الشركة تصدر منتجاتها لأسواق الدول العربية والأفريقية وأسواق الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق السوق المصرى وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المتميزة الموقعة مع هذه الدول.

جدير بالذكر أن شركة باشا بختشة تعد واحدة من أبرز شركات مجموعة شيشيكام التركية الرائدة فى مجال إنتاج الزجاج، مشيراً إلى أن مجموعة شيشيكام لديها فروع فى 13 دولة حول العالم وتوظف نحو 22 ألف موظف.

كما أن الشركة تعد ثالث أكبر شركة منتجة للزجاج على مستوى العالم والثانية على مستوى قارة أوروبا، حيث تمتلك عدد من الفروع فى تركيا إلى جانب فروعها المنتشرة فى بلغاريا وروسيا الاتحادية ومصر كما تمتلك الشركة مكاتب للتمثيل بـ19 دولة حول العالم من بينها مصر.