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وزير الاتصالات يجتمع بالمجلس الأعلى للأمن السيبرانى بعد CAIRO ICT

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:41 م
وزير الاتصالات يجتمع بالمجلس الأعلى للأمن السيبرانى بعد CAIRO ICT الدكتور عمرو طلعت
كتبت: هبة السيد
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان المجلس الأعلى للأمن السيبرانى سيجتمع برئاسته عقب الانتهاء من فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات CAIRO ICT  و الذى يفتتح أعماله فى الفترة من 25 الى 28 من نوفمبر الجارى.

واوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الاجتماع سيناقش خطط تامين المعلومات، و المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها منظومة البيانات فى مصر وكيفية مواجهتها.

و يعرف الأمن السيبرانى بأنه أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلى، بما فى ذلك العمليات والآليات التى يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلى والمعلومات والخدمات من أى تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث، وذلك وفقا للموقع الإليكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكرت تقارير مختصة أخرى، بأنه يشمل الحماية من اختراق شبكات المعلومات فى البلاد والمعلومات السرية والهجمات الإليكترونية وفيروسات الـ"سوفت وير" وغيرها.

كانت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم 2 مايو2017 ، قد نشرت قرار رئيس الوزراء بتكليف الجهات الحكومية بكافة مستوياتها بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.

وتلتزم كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السبرانى، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السبرانية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السبرانى يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السبرانى وتطبق أحكام هذا القرار.

يأتى ذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يسأل تأديبيا كل موظف أو عامل يخالف قرارات المجلس الأعلى للأمن السبرانى.


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