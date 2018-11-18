وزيرا الصحة والتعليم العالى يناقشان آليات قانون مزاولة مهنة الطب

كتب وليد عبد السلام

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ذلك لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة الطب فى مصر، وذلك بديوان عام وزارة الصحة و بحضور الدكتور حسين خيري، نقيب الاطباء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع ناقش ضوابط منح ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الجدد، و كذلك معايير إعادة منح الأطباء ترخيص مزاولة المهنة كل فى تخصصه، وذلك كل خمس سنوات وفقا لنظام الساعات المعتمدة.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم التنسيق الكامل بين وزارتي الصحة و التعليم العالي فيما يتعلق بآليات وضع الامتحان القومي لتأهيل الاطباء وتحديد مكانه والجهة التى سيتم اعتماده منها، حتى يتم إعادة منح ترخيص مزاولة المهنة لكل الأطباء العاملين بالمنظومة الطبية، لافتاً إلى أن الاجتماع تطرق إلى موقف طلاب كلية الطب الحاصلين على شهاداتهم من الخارج وأليات منحهم المعادلة للشهادات الحاصلين عليها، ومن ثم منحهم التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.