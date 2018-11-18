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نقيب الصيادلة: تخصيص سيارة لنقل جثمان الصيدلى المتوفى بالسعودية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:41 م
نقيب الصيادلة: تخصيص سيارة لنقل جثمان الصيدلى المتوفى بالسعودية محي عبيد نقيب عام الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أصدر الدكتور محي عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، تعليماته بتخصيص سيارة من النقابة لنقل جثمان شهيد الواجب الدكتور أحمد طه، المتوفى بالسعودية، مشيراً إلي أن النقابة سوف تتكفل بجميع مصاريف الجنازة وسرادق العزاء، وذلك لتشييع جنازة الشهيد، وتقديم واجب العزاء لأسرته تاكيدًا على تضامن جموع الصيادلة.
 
 
وأضاف عبيد، فى بيان له، أن النقابة وجهت كافة الإمكانيات للقصاص للصيدلى الشهيد. 
 
 
جدير بالذكر أن الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، قد تواصل عقب الحادث مباشرة مع الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، التى وعدت بسرعة عودة الجثمان.
 
 
 
 
 
 

 


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