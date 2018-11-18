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مهاب مميش: نبحث عقود استثمار جديدة فى العين السخنة بـ 10 مليارات دولار (صور)

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:19 م
مهاب مميش: نبحث عقود استثمار جديدة فى العين السخنة بـ 10 مليارات دولار (صور) مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتبت- هبة حسام
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ترأس الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس وذلك بحضور المهندس عبد الناصر رفاعي العضو المنتدب للشركة ،وذلك لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالاستثمار في منطقة شمال غرب خليج السويس وأبرز المستجدات في عملية تنمية وتطوير المنطقة وموقف المطورين القائمين بالمنطقة، والمشروعات الجاري دراستها.

وشهد الاجتماع، عرض العقود النهائية لمساحة 13.3 مليون متر مربع من إجمالي المساحة 20.4 مليون متر التي قامت الشركة بالتوقيع النهائي معها وجاري تشغيل مشروعاتها داخل المنطقة، وهي: شركة تيدا مصر، شركة كربون ،الشركة المصرية الصينية، شركة ايكوبات، شركة راية، شركة غبور.

كما تم عرض أبرز العقود التى يتم التفاوض عليها حالياً وهي مشروع مجمع صناعي للبتروكيماويات لإنتاج مشتقات البروبلين على مساحة 900 الف متر مربع  باستثمارات مليار دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل، ومشروع مجمع صناعي لإنتاج مشتقات الغاز على مساحة 2 مليون متر مربع باستثمارات 10 مليار دولار ويوفر 27 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

حضر الاجتماع اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية وعضو مجلس الإدارة، والدكتور خالد عبد المنعم المدير التنفيذي ورئيس القطاع القانوني للهيئة وعضو مجلس الإدارة ،والمهندس محمد عادل فتحي ممثل الشركة المصرية الصينية وعضو مجلس الإدارة وأشرف سعيد عن شركة تنمية خليج السويس وممثلي بنك مصر وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

ومن الجدير بالذكر أن شركة التنمية الرئيسية هى شركة مساهمة تملك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حوالى 51% من أسهما، و30% نصيب الشركة المصرية الصينية و16% لشركة تنمية خليج السويس، ويمتلك بنك مصر أسهم بنسبة 3%، ويرتكز دور شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية فى تخطيط وتصميم وتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرافق والبنية الأساسية داخل المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وتقديم كافة الخدمات للمطورين الصناعيين والمستثمرين.

 

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