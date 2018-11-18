مصر للطيران: إقلاع 10 رحلات جوية بعد إصلاح عطل أنظمة إنهاء إجراءات السفر

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

أكدت مصادر بشركة مصر للطيران، أن حركة الملاحة الجوية عادت لطبيعتها، وتم إنهاء إجراءات إقلاع جميع الرحلات المتأخرة والبالغة 10 رحلات، موكدا أن معدلات التأخير تتراوح من 60 إلى 120 دقيقة.

وأضافت المصادر أنه تم الدفع بعدد كبير من المنسقين ومسئولى العلاقات العامة لمساعدة الركاب وتقديم كافة المساعدات لهم، وتم إنهاء إجراءات سفر العديد من الرحلات يوميا وذلك أثناء فترة تعطل أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب.

وكان مطار القاهرة الدولى، شهد، صباح اليوم الأحد، تعطل أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب بمبانى الركاب رقم 2 و 3 ومبنى الرحلات الموسمية بسبب وجود عطل فنى فى قنوات الاتصال بين نظام الحجز العالمى المتعاقد عليه ونظام انهاء إجراءات السفر داخل المطار(check in)، وتم تشكيل فريق عمل مكون من جميع الجهات الفنية المتخصصة للتعامل مع الموقف، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب.