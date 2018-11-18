مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين جنوب بورسعيد

بورسعيد ــ محمد فرج

لقى منذ قليل، شاب يناهز الـ25 من عمره مصرعه وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم 7639 د و ب بسيارة ربع نقل رقم 1958 و ج م أمام حى جنوب بورسعيد، وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد مصرع "علاء عزت رجب السيد" 25 سنة وإصابة والده 50 سنة بسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج فى حادث تصادم سيارتين أمام حى الجنوب.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحميات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.