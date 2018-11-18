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مريض يتعدى على طبيب بالضرب ويدخله العناية المركزة ببولاق الدكرور

الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:22 م
مريض يتعدى على طبيب بالضرب ويدخله العناية المركزة ببولاق الدكرور الاعتداء على طبيب وإصابته بمستشفى بولاق الدكرور
كتبت آية دعبس
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قالت النقابة العامة للأطباء، إنه تم الإعتداء، صباح اليوم الأحد، على الطبيب عماد سيد محمد، طبيب باطنة بمستشفى بولاق الدكرور العام فى قسم الاستقبال، حيث دخلت حالة شاب مصاب بمغص، ورأى الطبيب أنه فى حاجة لمراجعة الطبيب الجراح .

 

وأضافت النقابة، فى بيان، :وفجأة إنهال المريض بالسباب والضرب على الطبيب، مما أحدث جروحاً فى وجهه  وسحجات بجسمه وأصيب بغيبوبة سكر، حيث يعانى الطبيب من مرض السكر ويرقد حالياً بالرعاية المركزة بالمستشفى .

 

وقد حررت مستشفى بولاق الدكرور محضرا بالتلفيات ضد المريض وأهله بينما حرر الطبيب المعتدى عليه محضرا بالواقعة حمل رقم 41669 جنح بولاق الدكرور .

 

وعلى الفور تحركت نقابة الاطباء بالجيزة وأرسلت محامى النقابة للحضور مع الطبيب ومتابعة المحضر.

 

 


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نقابة الاطباء

الاعتداء على طبيب

مستشفى بولاق العام




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