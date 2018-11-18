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مركز المصالحة الروسى يقدم مساعدات إنسانية لمعاقى الحرب فى سوريا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:39 ص
مركز المصالحة الروسى يقدم مساعدات إنسانية لمعاقى الحرب فى سوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
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أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا (حميميم) فلاديمير سافتشينكو اليوم الأحد، أن المركز قام بإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الحرب وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال سافتشينكو- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "قمنا بعمل إنسانى فى معهد متخصص لمعاقى الحروب فى دمشق، حيث تبرعنا بكراس متحركة وملابس دافئة وغيرها من الضروريات الأساسية للجنود السوريين الذين شاركوا فى الأعمال القتالية وأصيبوا بعاهات، وكذلك الأطفال الذين أصبحوا معاقين خلال الحرب".

وأضاف المركز أنه قام بتنظيم 1990 عملية إنسانية، تم خلالها إيصال أكثر من 3.1 ألف طن من المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية للمواطنين السوريين.

 


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