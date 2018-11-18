video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مرصد الإفتاء: قتل داعش للفارين من دير الزور يؤكد أن مناطق سيطرة التنظيم سجن كبير

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:06 م
مرصد الإفتاء: قتل داعش للفارين من دير الزور يؤكد أن مناطق سيطرة التنظيم سجن كبير دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق

 

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن تنظيم داعش قام بتصفية عدد من العناصر المدنية وعناصر تابعين له في منطقة دير الزور؛ وذلك بتهم التكفير والسعي إلى الخروج من مناطق "الدولة الإسلامية" على حد زعمه، جاء هذا عقب قيام التنظيم بتشديد الحصار على أهالي المنطقة وتنفيذ عمليات دهم واعتقالات وقطع كافة أدوات التواصل عليهم من خطوط إنترنت وغيرها.

وأوضح المرصد أن التنظيم قام بقتل سيدتين رميًا بالرصاص في مدينة الشفعة وكذلك أعدم أحد الشباب بتهمة محاولة التواصل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موضحًا أن السبب الأساسي وراء قيام التنظيم بهذه العملية هو فقدانه للكثير من مقاتليه وانكشاف حقيقة أفكاره وعقيدته البعيدة كل البعد عن تعاليم الدين الإسلامي السمح، ولذلك يسعى إلى التخلص من العناصر التي يرى فيها أنها كشفت عن أفكاره الإجرامية حتى لا يكون لهم تأثير على عناصر التنظيم الآخرين، كما أن إعدام المدنيين دليل على أن التنظيم يسعى إلى ترهيب المواطنين بالمدينة خاصة بعد محاولات الفرار التي قام بها البعض للخروج من تحت سيطرته.

وذكر المرصد أنه في أكتوبر الماضي قام التنظيم بإعدام 320 عنصرًا من عناصره بتهمة خيانة الأوامر، وتسببهم في إلحاق خسائر بالتنظيم، مما يشير إلى أن التنظيم يعاني من تخبط داخلي واضح، ومما يؤكد على ذلك أن التنظيم في إصداراته الأخيرة استعان بالنساء في معاركه كدليل واضح على فقدانه للمقاتلين من الرجال.

 وحذر المرصد الشباب من الانضمام إلى مثل هذه التنظيمات التكفيرية، حيث إن قرار التراجع عن الانضمام لهذه التنظيمات يكلف الشاب ثمن حياته نتيجة لهذا القرار، إذ إن القتل يكون هو العقاب لكل من يحاول الخروج عن هذه التنظيمات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرصد الإفتاء: المنصات الإعلامية لـ"داعش" أفلست وتعيد نشر "المحتوى القديم"

مرصد الإفتاء يرصد مؤشرات التراجع الإعلامى للجماعات الإرهابية بسيناء

مرصد الإفتاء: تراجع عمليات الإرهاب فى العالم الأسبوع الأول من نوفمبر

مرصد الإفتاء: داعش تسعى لخلق مناصرين افتراضيين عبر مشروع "شباب الخلافة"

مرصد الافتاء

داعش

الارهاب




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة