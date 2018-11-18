مدير مستشفى الأقصر الدولى يكشف تفاصيل القوافل الطبية والتدريبات خلال أسبوع.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى الأقصر الدولى تحت إشراف ودعم الدكتور طارق محمد السيد مدير عام المستشفى، وذلك خلال الأسبوع الماضى عدة أحداث هامة منها قافلة طبية بإسم جمعية "إبتسامة مصر" للتجهيز للعمليات الخاصة بالشفة الأرنبية وشق سقف الحلق للأطفال، والتى سوف تجرى عمليات لهم خلال شهر ديسمبر من هذا العام فى حضور ومشاركة عدد من الاطباء الاجانب فى العمليات.

وقال الدكتور طارق السيد، أن المستشفى إستقبلت لمدة 3 أيام الفرق الرياضيه المشاركة فى بطولة العالم للمكفوفين لرفع الاثقال والتى أقيمت لأول مرة بمحافظة الأقصر، موضحاً أن إختيار المستشفى من قبل المسئولين يدل على ثقة المسئولين فى الخدمة المميزة التى تقدمها المستشفى فى مثل هذه المناسبات، وقد تم توقيع الكشف الطبى والتصنيف لجميع لاعبى المنتخبات الدولية المشاركين فى البطولة بمعرفة أطباء الاتحاد الدولى لرياضيات المكفوفين، كما إستقبلت المستشفى لمدة 3 أيام فاعليات الدورة التدريبية على أعمال البكتريولوجى الإكلينيكى بالتعاون مع المعامل المركزية بوزارة الصحة، وتم تدريب العاملين بمعامل مستشفيات حميات كلا من إسنا وأرمنت والأقصر.

وأضاف مدير مستشفى الأقصر الدولى – فى بيان صحفى – أنه تم عمل دورات تدريبية على سياسات مكافحة العدوى ولمدة يومين، وذلك لمؤدى الخدمة الصحية بالمستشفى من ( أطباء – تمريض – فنين –عمال –مساعدين تمريض ) حسب الخطة الموضوعة لفريق مكافحة العدوى بناءاً على تعليمات إدارة مكافحة العدوى بأمانة المراكز الطبية، وقدمت إدارة المستشفى كل من ساهم فى تحسين الخدمة ورفع مستوى الأداء فى علاج المرضى والمصابين من أجل رفع العناء عن المواطنين.