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الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:50 م
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محافظ دمياط توافق على إصدار تراخيص للبناء بمنطقة امتداد شارع بورسعيد بكفر سعد

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:23 م
محافظ دمياط توافق على إصدار تراخيص للبناء بمنطقة امتداد شارع بورسعيد بكفر سعد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على إصدار تراخيص للبناء بمنطقة امتداد شارع بورسعيد بمدينة كفر سعد وذلك بعد صدور رأى اللجنة المشكلة بقرارها لفحص الشكوى المقدمة من بعض المواطنين والذين يتضررون فيها من عدم إمكانية صرف تراخيص للبناء بهذه المنطقة

وصرحت المحافظ  فى تصريحات صحفية أن منطقة إمتداد شارع بورسعيد تعد من المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجى المعتمد لمدينة كفر سعد كمنطقة إعادة تخطيط حيث قد تم تطوير ورفع كفاءة مساحات كبيرة منها مضيفة أنه سيتم صرف التراخيص بالمنطقة طبقا لعدد من الشروط لإعداد المخطط التفصيلى والتى تتمثل فى تطوير الشارع "امتداد بورسعيد" ليصبح بعرض 18 متر على أن يكون أقل عرض للشوارع الداخلية 8متر و الالتزام بالاشتراطات الواردة بالمخطط الاستراتيجى بالإضافة إلى العمل على إضافة خدمات إجتماعية للمنطقة وعدم السماح للاستعمالات الملوثة للبيئة بالبلوكات السكنية و كذلك الأنشطة الصناعية.

جاء ذلك فى إطار حرص محافظ دمياط على التصدى لظاهرة البناء العشوائى و تطبيق الاشتراطات الخاصة بالتخطيط العمرانى.

 

 


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