محافظ الوادى الجديد يرصد مكافات مجزية لسرعة الانتهاء من تقنين وضع اليد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن منح مكافئات مجزية لأول عدد 10 مواطنين من كل مركز يتم تحرير عقود لهم خاصه بتقنين وضع اليد وكذلك مكافئه اخرى للقائمين على منظومه تقنين وضع اليد بأول مركز ينتهى من اجراءات التقنين مشددا على تكثيف الجهود وتضافرها لتحقيق مطالب المواطنين والعمل بشفافية تامه بمختلف المصالح الحكومية.

جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس تنفيذى المحافظة الذى تم انعقاده اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة واللواء هشام مراد مساعد مدير الامن وجميع أعضاء جهاز المحافظة التنفيذى.

وخلال فعاليات المجلس تم عرض ما تم اتخاذه من اجراءات نحو إزاله مخلفات النخيل ونقل الحظائر من داخل الكتلة السكنية بجميع مراكز المحافظة

ووجه المحافظ بمنح مهله شهر من الان للانتهاء تماما من جميع الاجراءات ورفع المخلفات ونقل الحظائر على ان يتم ازاله فوريه بعد ذلك للمخالفين واعداد تقرير مصور بذلك .

كما وافق المحافظ على السماح بالبناء بالطوب الابيض داخل المزارع كبديل للسياج الجريدى لتحديد الملكية فقط مع مراعاه الاشتراطات الخاصة بارتفاع الاسوار وحسب ما تقره ( الزراعة والبيئة.

أشار المحافظ الى اعداد حصر لماكينات الصرف الألى بالمحافظة والتنسيق للتوسع فى اعدادها وزيادتها وخاصه فى المناطق التى تحتاج الى ذلك كما اكد المحافظ على ضرورة التوسع فى المشروعات الداجنة وخاصة بالقرى

ونوه المحافظ الى انشاء مجمع للصوب الزراعية بقريه الشركة 8 بمدينة الخارجة وذلك بإشراف من الجامعة ومديرية الزراعة.