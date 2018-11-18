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محافظ القليوبية: استقبلنا 2 مليون و34 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:18 ص
محافظ القليوبية: استقبلنا 2 مليون و34 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C حملة القضاء على فيروس C
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن نقاط التمركز بالمحافظة الخاصة باستقبال المواطنين للكشف عن فيروس سى، والتى يبلغ عددها 256 نقطة تمركز إلى جانب المستشفيات استقبلت خلال الفترة من 1-10-2018 حتى أمس السبت 17 نوفمبر، 2 مليون و33 ألفا و682 مواطنا، لتأتى المحافظة فى المقدمة بين المحافظات المشاركة بالمرحلة الأولى بمبادرة الرئيس، من إجمالى مستهدف 2 مليون و904 آلاف مواطن.

 

وأضاف عبد الحليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المترددين من أبناء المحافظة على نقاط التمركز بلغ أمس 41831 مواطنا، لافتا إلى أن مركز ومدينة شبرا الخيمة جاءت فى المقدمة بإجمالى 402460 مواطن، كأكثر مدن المحافظة إقبالا بالمبادرة منذ بدء الحملة حتى الآن، فيما تقدمت مدينة الخانكة لتصبح فى المركز الثانى بإجمالى 312282 مواطنا، لتأتى مدينة بنها فى المركز الثالث بإجمالى 294560 مواطنا.

 

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يتم أيضا إجراء تحاليل على الأمراض غير السارية وهى السمنة والضغط والسكر، وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملة بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة، لافتا إلى أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفورى المبدئى لفيروس سى، بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج.


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