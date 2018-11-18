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محافظ القليوبية: إغلاق 146 منشأة طبية و207 صيدلية مخالفة منذ سبتمبر الماضى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:51 م
محافظ القليوبية: إغلاق 146 منشأة طبية و207 صيدلية مخالفة منذ سبتمبر الماضى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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قرر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، غلق 146 منشأة طبية وعيادات ومراكز طبية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية، وكذلك تم غلق 207 صيدلية غلق إدارى، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الماضى لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة ﻷحكام القانون رقم 51 لـسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 / 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية.

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن الحملات المكثفة اليومية تعمل على ضبط أى مخالفات وبخاصة ما يتعلق بصحة المواطنين، مطالباً المخالفين بتقنين أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات الطبية السليمة حفاظاً على حياة المواطنين والتزاماً بالقانون.

وأشار المحافظ إلى أنه كلف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بإتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين .

وشدد المحافظ فى بيان له، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين وأرواحهم .


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