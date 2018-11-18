محافظ القليوبية: إزالة 1800 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنوفمبر الجارى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على أنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الامن والزراعة لإزالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية حيث تم خلال شهر نوفمبر الجارى إزالة 1800 حالة تعدى بمساحة حيث قامت الاجهزة التنفيذية للمدن والمراكز والاحياء وجهات الولاية ( الزراعة الرى والصرف والنيل والسكة الحديد والآثار وهيئة الاوقاف والطرق والكبارى) بشن حملات مكبرة على مدار الاسبوع الماضى.

وأوضح المحافظ، أن تلك الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى مواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إزالة كافه أشكال التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالة المخالفة فى المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها وتتسبب فى انتهاك الرقعة الزراعية، مع تفعيل الآليات التنفيذية لجميع حملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

كما أكد على المضى قدما فى تنفيذ تلك الحملات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حتى يتم القضاء تماما على أى شكل من أشكال التعديات والحفاظ على المظهر الجمالى للمدن والمراكز والاحياء.

ووجه المحافظ، باستمرار الحملة على كافة مراكز ومدن المحافظة لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة اهالى القليوبية واقامة العديد من المشروعات الخدمية.