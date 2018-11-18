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محافظ الإسماعيلية: أجهزة المحافظة ليس لها علاقة بمهرجان "المبدعات العرب"

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:19 م
محافظ الإسماعيلية: أجهزة المحافظة ليس لها علاقة بمهرجان "المبدعات العرب" اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية ليس لها أية صلة من قريب أو بعيد بما يسمى "بمهرجان المبدعات العرب" والذى أشيع عنه منذ أيام قليلة على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأثار حالة من الاستياء الشديد بين المواطنين.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن ما أثير وأشيع حول هذا المهرجان الذى أستخدم أسم الإسماعيلية فى الدعاية له هو عار تمامًا من الصحة والمصداقية، وأن وراء تنظيمه فرد أو أفراد ليس لهم أى صفة رسمية أو أى صلة بالجهاز التنفيذى للمحافظة، ومن قام بتنظيم هذا الحدث أستغل كونه أحد مواطنى الإسماعيلية ليتخذ من اسم الإسماعيلية عنوانًا له ضمن نشاط خاص لا يخضع لأى شكل من أشكال الرقابة.

وشدد المحافظ، على رفضه التام والمطلق لتوظيف أو استخدام اسم الإسماعيلية فى أى فعالية أو نشاط لا يخضع ولا يلتزم باحترام وتنفيذ القانون، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للشؤون القانونية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، ومحاسبة من قام بتنظيم هذا الحدث قانونيًا، حتى لا تتكرر مثل تلك الأعمال التى تسيء إلى الأجهزة التنفيذية، وتثير الرأى العام.

 

 


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