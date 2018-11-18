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محافظة القاهرة: تنسيق كامل بين الأحياء والصحة لبدء حملة مكافحة فيروس سى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:00 ص
محافظة القاهرة: تنسيق كامل بين الأحياء والصحة لبدء حملة مكافحة فيروس سى خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، على أهمية استعدادات القاهرة للحملة القومية لمكافحة فيروس سى والتى ستبدأ فى مطلع الشهر القادم، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء ومديرو الشئون الصحية لتذليل كافة المعوقات وتقديم التعاون اللازم لتحقيق أكثر من المستهدف.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة فى تصريحات له أنه وجه رؤساء أحياء المنطقة الغربية بالاهتمام بالنظافة والتشجير والإنارة والرصف لما تمثله من أهمية تمس المواطن وتنعكس عليه بشكل يومى.
 
وتابع عبد الهادى، أنه تم التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال لجان التقنين واسترداد أراضى الدولة بكافة الأحياء بالتنسيق مع الشرطة.
 
 

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