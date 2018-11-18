لجنة لمعاينة اسباب انقطاع الكهرباء تعاين محول مخالف ببرج العرب

شن مركز ومدينة برج العرب حملة لمعاينة وتحديد مكان لبناء غرفة محول كهرباء بالعذبة الغربية بقرية بهيج لحل شكاوى المواطنين من ضعف التيار.

و ذلك بناءا على تعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب بالاهتمام بقطاع الكهرباء وحل شكاوى المواطنين قامت اليوم الأحد لجنة مكونة من خالد سعد رئيس الوحدة المحلية بقرية بهيج و رضا احمد حسن مدير إدارة الأملاك و سمير وكيل إدارة الأملاك بالمركز وعضو شبكات كهرباء برج العرب.

وتم معاينة مكان بالعذبة الغربية بقرية بهيج لبناء غرفة محول كهرباء وذلك لحل شكاوى المواطنين من ضعف التيار الكهربى وتدعيم شبكات العذبة الغربية