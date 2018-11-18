video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة لمعاينة اسباب انقطاع الكهرباء تعاين محول مخالف ببرج العرب

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:43 م
لجنة لمعاينة اسباب انقطاع الكهرباء تعاين محول مخالف ببرج العرب خلال المعاينه
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

شن مركز ومدينة برج العرب حملة لمعاينة وتحديد مكان  لبناء غرفة محول كهرباء  بالعذبة الغربية بقرية بهيج لحل شكاوى المواطنين من ضعف التيار.

 

و ذلك بناءا على تعليمات  المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب بالاهتمام بقطاع الكهرباء وحل شكاوى المواطنين قامت اليوم الأحد  لجنة مكونة من خالد سعد رئيس الوحدة المحلية بقرية بهيج و رضا احمد حسن مدير إدارة الأملاك و سمير وكيل إدارة الأملاك بالمركز وعضو شبكات كهرباء برج العرب.

 

وتم معاينة مكان بالعذبة الغربية بقرية بهيج لبناء غرفة محول كهرباء وذلك لحل شكاوى المواطنين من ضعف التيار الكهربى وتدعيم شبكات العذبة الغربية

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارئ يشكو انقطاع الكهرباء المتكرر بقرى دكرنس فى الدقهلية

انقطاع الكهرباء عن مدينة المنصورة لصيانة محطة توليد.. اليوم

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية

برج العرب




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة