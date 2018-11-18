كرة مارلين مونرو الذهبية تحقق 250 ألف دولار فى مزاد

رويترز

قال مسؤولون فى دار مزادات جوليانز إن جائزة جولدن جلوب (الكرة الذهبية) التى حصلت عليها مارلين مونرو بيعت بمبلغ قياسى مقداره 250 ألف دولار فى مزاد أقامته الدار فى بيفرلى هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وسطرت جائزة (ممثلة العالم المفضلة)، التى حصلت عليها النجمة العالمية عام 1961 من رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، اسم مونرو مجددا فى صفحات التاريخ بعد أن حققت أعلى رقم تباع به جائزة جولدن جلوب فى مزاد.

كما شهد مزاد (إيكونز آند أيدولز: هوليوود) الذى أقامته دار جوليانز يومى الجمعة والسبت بيع سيارة سوداء مكشوفة ذات مقعدين كانت تملكها مونرو من طراز (فورد ثاندربيرد) وتعود إلى عام 1956. وحصدت السيارة 490 ألف دولار وهى المرة الأولى التى تعرض فيها تلك السيارة فى مزاد.

والتقطت صور لمونرو وهى تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحى آرثر ميلر بعد وقت قصير من زفافهما فى يونيو 1956. وظلت السيارة ملكا لمونرو لمدة ست سنوات حتى فترة وجيزة قبل وفاتها فى عام 1962.

وقال دارين جوليان، رئيس دار مزادات جوليانز، إن السيارة "ليست جزءا من تاريخ السيارات فحسب ولكنها محاطة بهالة من سحر ورومانسية ومأساة واحدة من أساطير هوليوود". وأهدت مونرو السيارة فى عام 1962 لنجل لى ستراسبرج الذى دربها على التمثيل.

وتعقب المالك الحالى، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، تاريخ السيارة عبر أوراق التسجيل ووثائق أخرى. وخضعت السيارة لعمليات إصلاح وتجديد احتفظت خلالها بالكثير من أجزائها الأصلية.

ومن بين أكثر من 12 قطعة من متعلقات أخرى كانت تملكها مونرو، حققت نسخة من الإصدار الأول لمجلة بلاى بوى الذى حمل صورتها على الغلاف ووقعه الناشر هيو هفنر 32 ألف دولار فى المزاد. وشمل المزاد أيضا عرض متعلقات لمشاهير آخرين مثل تينا تيرنر وشير.