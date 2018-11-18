فيديو.. وزارة الهجرة تطلق تصميما لخريطة تفاعلية لمقرات السفارات والقنصليات

كتب محمود راغب

فى خدمة جديدة أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لأبناء الوطن فى الخارج، صممت الوزارة خريطة تفاعلية لمقرات السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم وذلك من خلال موع الوزارة الرسمى.

وعن الخدمة الجديدة التى أطلقتها الوزارة لمواطنيها فى الخارج، قالت الوزارة :"مهم لأي مصري بالخارج أن يعرف مقر سفارته، لذلك صممنا لكم خريطة تفاعلية لمكان وتفاصيل السفارة للتعرف على سفارة مصر بالدولة التي تقيمون بها"

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