فى عيد ميلاده الـ78.. ننشر صورة البطاقة الشخصية للسلطان قابوس

كتب محمد رضا

تحل، اليوم الأحد، مناسبة عيد ميلاد السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، والتى تتزامن مع احتفال سلطنة عُمان، بالعيد الوطنى الثامن والأربعين، حيث يشمل خلاله السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، برعايته العرض العسكرى الذى يقام على ميدان الاستعراض العسكرى بقيادة الحرس السلطانى العمانى.



بطاقة تحقيق الشخصية للسلطان قابوس سلطان عمان

وبهذه المناسبة، احتفل خالد بن حمد بن حمود البوسعيدى، الرئيس السابق للاتحاد العمانى لكرة القدم، بعيد ميلاد السلطان قابوس بن سعيد، بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة من البطاقة الشخصية لسلطان عُمان، مع الاحتفال بالعيد الـ78 للسلطان قابوس، فيما توضح البطاقة الشخصية الرقم المدنى للسلطان وهو الرقم 1، وتاريخ الانتهاء 31 ديسمبر 2099، وتاريخ الميلاد 18 نوفمبر 1940، ومكان الميلاد، صلالة، والمدون بها أيضًا الاسم أسفل الصورة وهو "حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور البوسعيدى".

وعلق خالد بن حمد بن حمود البوسعيدى، الرئيس السابق للاتحاد العمانى لكرة القدم، على صورة البطاقة الشخصية للسلطان قابوس بن سعيد، بكلمات مقتضبة لتهنئة سلطان البلاد بعيد ميلاده، حيث كتب "عاشقينك للأبد.. النبض قابوس.. العيد الوطنى الـ48 المجيد".

وقابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركى بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدى، ولد فى 18 نوفمبر 1940، وهو سلطان سلطنة عُمان، والسلطان التاسع والحاكم الثانى عشر لأسرة آل بو سعيد، إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان، وينحدر نسب قابوس من الإمام أحمد بن سعيد بن أحمد آل بو سعيدى، من قبيلة زهران، من قبيلة فهم الأزدية، المؤسس الأول للسلطنة، أما السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد، فهو حاليًا صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث فى العالم الذين هم على قيد الحياة حاليًا، وقد تولى الحكم فى 23 يوليو 1970.