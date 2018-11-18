غدا.. وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات الأسبوع العربى للتنمية وتلقى كلمة الرئيس

كتب ـ مصطفى عبد التواب ـ أمنية جلال

تفتتح هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري غداً الاثنين، فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بعنوان (الانطلاق نحو العمل) والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة فى الفترة من 19 22 نوفمبر 2018 والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بالتعاون حيث تلقي هالة السعيد وزيرة التخطيط كلمة الرئيس بافتتاح فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت هالة السعيد علي أهمية إقامة هذا الحدث والذي يهدف إلى التعرف على جهود جمهورية مصر العربية في اتجاه تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 إلى جانب رفع درجة الوعي العام لدى المواطن العربي بأهمية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن من أهداف المؤتمر الذي يسعي إلى تحقيقها والخروج بها بانتهائه تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والاجراءات والخطط نحو تحقيق الاهداف والغايات من التنمية المستدامة في المنطقة العربية مع بناء رؤية عربية محددة الاهداف والادوار لكل من جامعة الدول العربية والشركاء في ادارة ملف التنمية المستدامة.

ويهدف الاسبوع العربي للتنمية المستدامة إلي دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية فى برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية، إلي جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التى يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية، فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث فى قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وتتضمن جلسات المؤتمر في نسخته الحاليه مناقشة الشراكات الفاعلة والتمويل المستدام فضلاً عن تناول مناقشة التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات وتناول الوضع الديموغرافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تتضمن جلسات المؤتمر إطلاق مبادرة المناخ إلي جانب مناقشة موضوعات الطاقة المتجددة وإقامة مجتمعات سلمية في مناطق النزاع، فضلاً عن تبني الحوار حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يشار إلي أن اليوم الختامي للمؤتمر الموافق الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة، حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التى تدور حول آفاق التنمية المستدامة و الابتكار و البحث العلمي و كيفية الحصول علي طاقة نظيفة و القضاء على الجوع الي جانب القاء الضوء علي سوق مصر للتنمية المستدام.