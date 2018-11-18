video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عصام شرف: خطة للتشغيل والصيانة لمشروعات المياه تساهم فى زيادة عمرها

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:49 ص
عصام شرف: خطة للتشغيل والصيانة لمشروعات المياه تساهم فى زيادة عمرها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق
كتب ــ أحمد حسن
إضافة تعليق
قال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إن هناك تحديات عديدة تواجه التشغيل والصيانة بالنسبة لقطاع المرافق، أبرزها السياسة السائدة فى المجتمع وهى سياسة الإصلاح عقب دمار الشبكة، ومن المفروض أن تكون هناك سياسة للصيانة قبل التشغيل.
 
وأضاف، خلال كلمته فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة، أن التحدى الآخر الذى يواجه قطاع التشغيل والصيانة يتعلق بضعف التمويل للمشروع، مؤكدا أن المشروع لا يعد مشروعا بعد افتتاحه، ولكن وجود خطة للتشغيل والصيانة للمشروع هى التى تساهم فى الحفاظ على المشروع واستمراره.
 
وأكد أن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى أعمال التشغيل والصيانة تساهم بشكل كبير فى إدخال التقنية الحديثة لمشروعات المياه والصرف، وهو ما يحفاظ على المشروع من التهالك وسهولة صيانته. 
 
كان اللواء خالد بن على القبانى، وزير الدفاع السعودى، أكد أنه تم وضع لائحة تنفيذية للتشغيل والصيانة داخل المملكة، من أجل الحفاظ على شبكة المرافق، ووضع خطة شاملة للصيانة من أجل الحفاظ على شبكة الصرف والمياه.
 
WhatsApp Image 2018-11-18 at 11.30.31 AM
 

 

WhatsApp Image 2018-11-18 at 11.31.19 AM
 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

700 مليون جنيه لتركيب وصلات المياه المنزلية للقرى الفقيرة.. 500 مليون من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية.. والحكومة توفر 200 مليون للقابضة للمياه.. وممدوح رسلان: برنامج زمنى للوصول لـ100% من القرى الفقيرة

الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات سكنية بمدينة بدر بتكلفة 2.079 مليار جنيه

شركات المياه

المجلس العربى للمياه

التشغيل والصيانة

عصام شرف




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة