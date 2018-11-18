عصام شرف: خطة للتشغيل والصيانة لمشروعات المياه تساهم فى زيادة عمرها

كتب ــ أحمد حسن

قال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إن هناك تحديات عديدة تواجه التشغيل والصيانة بالنسبة لقطاع المرافق، أبرزها السياسة السائدة فى المجتمع وهى سياسة الإصلاح عقب دمار الشبكة، ومن المفروض أن تكون هناك سياسة للصيانة قبل التشغيل.

وأضاف، خلال كلمته فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة، أن التحدى الآخر الذى يواجه قطاع التشغيل والصيانة يتعلق بضعف التمويل للمشروع، مؤكدا أن المشروع لا يعد مشروعا بعد افتتاحه، ولكن وجود خطة للتشغيل والصيانة للمشروع هى التى تساهم فى الحفاظ على المشروع واستمراره.

وأكد أن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى أعمال التشغيل والصيانة تساهم بشكل كبير فى إدخال التقنية الحديثة لمشروعات المياه والصرف، وهو ما يحفاظ على المشروع من التهالك وسهولة صيانته.

كان اللواء خالد بن على القبانى، وزير الدفاع السعودى، أكد أنه تم وضع لائحة تنفيذية للتشغيل والصيانة داخل المملكة، من أجل الحفاظ على شبكة المرافق، ووضع خطة شاملة للصيانة من أجل الحفاظ على شبكة الصرف والمياه.