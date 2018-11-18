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طارق شوقى: شخصيات كرتونية بكتاب الدين.. ويركز على القيم والأخلاق

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:41 م
طارق شوقى: شخصيات كرتونية بكتاب الدين.. ويركز على القيم والأخلاق خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كتاب الدين لا يوجد عليه أى اعتراضات وهذا يعد إنجازا، موضحا أنه تم عمل شخصيات كرتونية عن طريق فيديو فى مادة الدين للرموز.
 
 
وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب أنه تم التركيز على فكرة القيم والأخلاق المشتركة بين الأديان، موضحا أنه سيتم عمل تدريب الشهر القادم لمدرس مادة الدين المسيحى ومدرس مادة الدين الإسلامى فى قاعة واحدة للمشاركة فى فكرة القيم والأخلاق.
 
 
وأوضح أنه لأول مرة فى مصر يكون المناهج التى تدرس ملك الوزاره فى حين أن الاعوام السابقة لم تكن ملك الوزارة ومن حق المؤلف أن يبيعها لأى دولة، كما تم عمل دليل المواد للاستفسار عن أى سؤال يطرح من الطالب فى المرحلة الثانوية.

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