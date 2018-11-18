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الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:39 م
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ضبط 750 كيلو حلوى مولد مغشوشة وغير صالحة بأسوان

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:06 م
ضبط 750 كيلو حلوى مولد مغشوشة وغير صالحة بأسوان حلوى مولد - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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شن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان، حملة تفتيش على أماكن بيع وتداول حلوى المولد داخل الأسواق، وذلك فى إطار إستعداد مديرية الصحة بأسوان لإستقبال المولد النبوى الشريف، وتحت رعاية الدكتور "ايهاب عماد حنفى " مدير مديرية الصحة بأسوان والدكتور "مصطفى أبو المجد" مدير الطب الوقائى

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن (500 كجم) من عروسة المولد مغشوشة وغير صالحة، وربع طن (250 كجم ) من حلوى المولد غير صالحة للإستهلاك الأدمى

وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المضبوطات 

 

 


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