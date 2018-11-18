ضبط 59 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص فى حملة أمنية بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والخارجين على القانون، وإزالة التعديات والإشغالات وضبط البائعين المتجولين.

أسفرت عن ضبط 54 قضية مخدرات احتوت على كميات من الهيروين والحشيش والاستروكس والأقراص المخدرة، و5 أسلحة نارية آلية وخرطوش وعدد من الطلقات غير مرخصة.

وألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مخزن لاتهامه بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامها في مصانع الشيبس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين مرة أخرى، وضبط بحوزته 9 أطنان ونصف من الزيوت غير الصالحة للاستهلاك.

كما حرر ضباط مباحث التموين 71 قضية متنوعة بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإغلاق منشآت غير مرخصة وغش تجاري.

وشنت مديرية أمن الجيزة حملاتها على المنطقة الأثرية بالهرم، حيث تم إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، وضبط 4 بائعين متجولين ومتسولين.

كما نفذت مديرية أمن الجيزة حملة استهدفت قطاع أكتوبر والشيخ زايد، وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، وشارع الملك فيصل بالهرم، حيث تم إزالة عشرات الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د. مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.