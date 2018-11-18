صور.. وكيل كهرباء الأقصر يتفقد العمل بهندسة البياضية وأعمال إنارة المخازن

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس مدحت محمد عيد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، سير العمل بهندسة البياضية، حيث تم تركيب كشك كامل بالمحول 100 "ك ف ا" و 40 عمود مصمت بالكشاف لإنارة المخازن بالداخل والخارج لأماكن تركيب نظام كاميرات مراقبة كامل للمخازن، وذلك فى إطار جهود قطاع توزيع كهرباء الأقصر لتطوير منظومة العمل وتنمية موارد القطاع فى الحفاظ على مهمات التشغيل وتوفير المهمات الضرورية للتشغيل والصيانة والمشروعات.

وتعتبر مخازن قطاع توزيع كهرباء الأقصر صرح مميز، حيث تم إنشاء المخازن على مساحة 22500 متر مربع تقريبا، وذلك لجمع جميع المهمات الخاصة بالقطاع وتشوينها بالمخزن للحفاظ على أموال الشركة ومهماتها فى مكان آمن وللحفاظ عليها أيضا من عوامل الطقس والتغيرات الجوية، وذلك ضمن المقترح لتنفيذ إنشاء جميع أنواع الورش ضمن برنامج ترشيد الأنفاق وتحسين موارد الشركة تحت قيادة المهندس رأفت شمعه رئيس شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حيث أكد وكيل وزارة الكهرباء على مسئولى القطاع سرعة إنجاز الأعمال فى أسرع وقت ممكن حسب البرنامج المعد لها.

ورافق وكيل الوزارة فى جولاته كل من المهندسة عزيزة عوض مدير عام الشئون الفنية، وخالد بكرى مدير التفتيش، ومحمد عبد النعيم مدير الشئون القانونية، ومحمد إبراهيم رئيس شبكات الغرب والمشرف على شبكات القطاع، وأحمد على مدير مكتب رئيس القطاع، والمهندس مدحت رمضان مدير هندسه البياضية والمهندس وليد عبد الفتاح مهندس التشغيل بهندسة البياضية، ومصطفى بغدادى رئيس شبكة البياضية.



وكيل كهرباء الأقصر يتفقد العمل بهندسة البياضية وأعمال إنارة المخازن وتركيب كاميرات مراقبة لها

جانب من العمل فى تطوير محولات الكهرباء بمحافظة الاقصر

اعمال تطوير المحولات وانارة المخازن فى هندسة البياضية بالاقصر