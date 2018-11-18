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صور.. قنصل فرنسا العام بالقاهرة يزور المواقع الآثرية بمدينة القرنة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:23 م
صور.. قنصل فرنسا العام بالقاهرة يزور المواقع الآثرية بمدينة القرنة جانب من الزيارة
الأقصر – أحمد مرعى
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زار قنصل فرنسا العام بالقاهرة فرانسوا بوجو، عدد من المناطق الأثرية والسياحية فى مدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك برفقة رئيس مدينة القرنة اللواء سعد البدرى، والقنصل الفخرى الفرنسى بالأقصر مارى كريستين.

قنصل فرنسا العام بالقاهرة يزور المواقع الآثرية بمدينة القرنة غربي الأقصر (1)

وشملت جولة القنصل العام الفرنسى، زيارة منطقة وادى الملوك وتمثالى ممنون ومعبد الرامسيوم، ومدرسة الفخار بالقرنة، وعدد من بازارات الألباستر، وأحد مدارس رياض الأطفال الخاصة بمنطقة البعيرات، كما التقى مع عدد من أعضاء البعثات الأثرية الفرنسية والرعايا والمقيمين الفرنسيين فى الأقصر، كما التقى مع رئيس مدينة القرنة اللواء سعد البدرى داخل ديوان عام مجلس مدينة القرنة.

وكان قنصل فرنسا العام بالقاهرة، قد التقى مع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على هامش زيارته لمدينة الأقصر، لبحث أوجه وسبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، وذلك بحضور القنصل الفخرى الفرنسى بالأقصر مارى كريستين.

 
قنصل فرنسا العام بالقاهرة يزور المواقع الآثرية بمدينة القرنة غربي الأقصر (2)
 

 

قنصل فرنسا العام بالقاهرة يزور المواقع الآثرية بمدينة القرنة غربي الأقصر (3)

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